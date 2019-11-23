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Глава МИД Китая заявил, что Пекин готов поделиться с миром опытом по ликвидации бедности

Ван И напомнил, что за последние 40 лет правительство Китая вызволило из нищеты более 850 млн человек

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Китайское правительство к 2020 году в соответствии с государственным планом полностью ликвидирует нищету в своей стране и готово поделиться этим опытом с другими странами. Об этом заявил в субботу на заседании министров иностранных дел "двадцатки" в японском городе Нагоя глава МИД КНР Ван И.

"Китайская сторона готова поделиться опытом развития со всеми государствами, содействовать непрерывному прогрессу по ликвидации бедности во всем мире", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По словам Ван И, устойчивое развитие - "золотой ключик" к решению этой задачи. Он напомнил, что за последние 40 лет правительство КНР вызволило из нищеты более 850 млн человек.

Реформирование МВФ

Ван И считает, что международный формат взаимодействия G20 выступает в качестве весомого политического рычага и должен использоваться для стимулирования преобразований в структуре Международного валютного фонда (МВФ). 

"На текущем этапе МВФ не в состоянии обеспечить представительство и право голоса стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся государств, - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства. - G20 должен и в дальнейшем выступать в качестве политического механизма по продвижению соответствующих преобразований, от него требуется обеспечить сохранение существующей тенденции [по реформированию МВФ], не позволить изменить намеченный курс".

По словам Ван И, 15-й раунд пересмотра национальных квот в МВФ, завершившийся недавно безрезультатно по вине отдельных государств, вызывает разочарование. "Нам нужно содействовать тому, чтобы следующий, 16-й раунд начался как можно скорее и ознаменовался бы реальным прогрессом", - подытожил министр.

Борьба с протекционизмом

Ван И предложил предпринять активные меры для борьбы с протекционизмом и однобокой политикой отдельных государств. 

"Мы не должны сидеть сложа руки, нам также непозволительно просто сидеть и рассуждать о том, что происходит. Нужны активные действия", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По словам Ван И, на текущем этапе одним из критических дестабилизирующих факторов в мире следует считать именно глобальный протекционизм. Он подчеркнул, что универсальный и наилучший способ по противодействию подобным негативным проявлениям - развитие многосторонних форматов сотрудничества. "Мы должны ставить многополярность на первое место, ради формирования проектов, способных решить проблемы гармоничного международного экономического развития", - подытожил министр.

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