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В ЕС выразили обеспокоенность в связи с принятием в России закона об иноагентах

В сообществе убеждены, что дальнейшее расширение законодательства может перерасти в попытку заставить замолчать независимые "голоса" в РФ
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© Dan Kitwood/Getty Images

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с принятием Государственной думой закона о работе в РФ зарубежных СМИ-иностранных агентов и в том числе наделения таким статусом физических лиц. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

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"Принимая во внимание уже ограниченное пространство для свободных СМИ в стране (России - прим. ТАСС), дальнейшее расширение законодательства представляет собой вызывающий беспокойство шаг против свободной и независимой прессы, а также против доступа к информации, что может в дальнейшем перерасти в попытку заставить замолчать независимые "голоса" в России", - говорится в тексте заявления.

Кроме того, в ЕС выразили мнение, что российское законодательство, согласно которому зарубежные НКО и СМИ могут быть признаны иноагентами, "налагает на них дополнительное административное и финансовое бремя, а также накладывает определенный отпечаток" на их деятельность. "Такая практика напрямую противоречит обязательствам России в области прав человека", - заключили в ЕС.

Как указывается в заявлении, Евросоюз также поддержал призыв представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира к российским законодателям отменить принятый закон.

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БельгияРоссия
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