Reuters: США сохраняют около 500 военнослужащих на северо-востоке Сирии

ТАСС, 23 ноября. Около 500 американских военнослужащих находятся в настоящее время на северо-востоке Сирии. Об этом, как в субботу передало агентство Reuters , сообщил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США Кеннет Маккензи, который выступал на полях конференции "Диалог в Манаме" в Бахрейне.

По его словам, "ожидается, что операции против ИГ (террористическая организация "Исламское государство" - запрещена в РФ) возобновятся в ближайшие дни или недели".

В середине ноября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон продолжает вывод войск с северо-востока Сирии, процесс займет пару недель или больше. 10 ноября председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли в интервью журналистам телеканала ABC указал, что США намерены оставить в Сирии примерно 500 или 600 военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты, в том числе крупный газоперерабатывающий завод, который иногда называют Conoco. Он был построен компанией Conocophillips, но позднее перешел под контроль государственной Сирийской газовой компании, у которой после начала в стране гражданской войны его отбили вооруженные боевики.

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