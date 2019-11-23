СМИ: Госдепартамент обеспокоен российским вмешательством в дела Сербии

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный департамент США выразил обеспокоенность сообщениями о российском вмешательстве в политику Сербии. Об этом, как сообщает балканская редакция радио "Свободная Европа" в субботу, заявила пресс-служба Госдепартамента.

"Мы обеспокоены из-за сообщения о неприличном российском вмешательстве в [политику] Сербии. США поддерживают усилия Сербии расследовать этот инцидент и поощряют правительство рассматривать виновных в этом инциденте в соответствии с верховенством права. Российское правительство старается дестабилизировать Европу военным давлением, злонамеренными кибератаками и злокачественным влиянием во многих странах, являющихся союзниками, партнерами и друзьями США. Мы ясно указали российскому правительству на самых высоких уровнях: вы должны прекратить свои дестабилизирующие действия по всему миру", - говорится в сообщении Госдепа.

О "шпионском скандале"

Ранее на портале YouTube независимый болгарский журналист Христо Грозев разместил ролик, на котором два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Он сопроводил запись своими комментариями, утверждая, что на видеозаписи засняты неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата РФ в Сербии. Утверждается, что речь идет о "вербовке агентов российскими шпионами".

Начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски 20 ноября подтвердил подлинность видео, на котором, как утверждали газета "Блиц" и "Радио свобода", запечатлена встреча сербского военного и сотрудника военного атташата РФ.

Газеты "Политика" и "Вечерне новости" сообщили, что человек, запечатленный на видео, является частным предпринимателем. Издания также информировали, что запись могла быть сделана сотрудниками одной из спецслужб Румынии, действовавшей под покровительством США. "Вечерне новости" приводит комментарий источника в сербских спецслужбах, который назвал ситуацию "попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада".

21 ноября Вучич заявил, что сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако не они сняли на видео его встречу с отставным сербским подполковником, которое впоследствии было размещено в интернете. Он также отметил, что у Сербии отличные отношения с Россией и что "не видит логики во всем".

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил уверенность, что инцидент с якобы имевшей место попыткой вербовки сербского военного гражданином РФ не повлияет на отношения Москвы и Белграда. По его словам, отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на них повлиять. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии очередной провокационной историей перед контактами двух стран на высшем уровне. Она подчеркнула, что с подобными вещами МИД встречается с "завидной регулярностью".