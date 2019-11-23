Вучич назвал Путина искренним другом Сербии

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает президента России Владимира Путина искренним другом Сербии. Об этом он заявил в субботу журналистам в Нови-Саде, отвечая на вопрос о предстоящем визите в Сочи.

"Что касается президента Путина и визита - мы готовимся, у нас будет большая и серьезная делегация, для нас это исключительно важная встреча. Президента Путина я считаю искренним другом Сербии. А я как президент Сербии обязан защищать интересы Сербии и продолжу это делать", - заявил он.

Сербский лидер напомнил, что Сербия - одна из немногих стран, которая не ввела против РФ санкции, поддерживала ее на международном уровне, продолжала военное сотрудничество, проводя совместные с РФ учения. "Мы с любой стороны очень близки, и я не вижу ни одной причины, чтобы эта встреча не прошла доверительно", - заявил он.

19 октября Вучич во время совместного обращения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Белграде заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в Сочи 4 декабря. По его словам, это будет 17-я встреча с российским лидером.