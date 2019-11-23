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Вучич назвал Путина искренним другом Сербии

Президент Сербии также напомнил, что республика не ввела против России санкции, поддерживала ее на международном уровне, продолжала военное сотрудничество, проводя совместные учения

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает президента России Владимира Путина искренним другом Сербии. Об этом он заявил в субботу журналистам в Нови-Саде, отвечая на вопрос о предстоящем визите в Сочи.

"Что касается президента Путина и визита - мы готовимся, у нас будет большая и серьезная делегация, для нас это исключительно важная встреча. Президента Путина я считаю искренним другом Сербии. А я как президент Сербии обязан защищать интересы Сербии и продолжу это делать", - заявил он.

Сербский лидер напомнил, что Сербия - одна из немногих стран, которая не ввела против РФ санкции, поддерживала ее на международном уровне, продолжала военное сотрудничество, проводя совместные с РФ учения. "Мы с любой стороны очень близки, и я не вижу ни одной причины, чтобы эта встреча не прошла доверительно", - заявил он.

19 октября Вучич во время совместного обращения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Белграде заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в Сочи 4 декабря. По его словам, это будет 17-я встреча с российским лидером.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
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