Der Spiegel усомнился в версии Браудера об "убийстве" Магнитского

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Журнал Der Spiegel поставил под сомнение версию основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера об "убийстве" юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" и задался вопросом, насколько следует верить инвестору в данном деле. Об этом говорится в опубликованной в субботнем номере издания статье под названием "История без героя".

Автор публикации - бывший корреспондент Der Spiegel в России Беньямин Биддер. Он напомнил, что "есть две версии событий, приведших к смерти Магнитского". "Одна известная версия звучит как триллер. Она приводилась в тысячах статей, в телеинтервью и на слушаниях парламентариев, - говорится в публикации. - Согласно этой версии, покоящийся на кладбище был честным борцом против коррумпированной системы, которая в конечном итоге по этой причине и убила его". "Вторая [версия] сложнее, и в ней нет героя", - заметил Биддер.

Журналист при участии своих коллег провел расследование, проанализировал документы, в том числе протоколы допросов и решения судов, и пришел к выводу, что неопровержимых доказательств преднамеренного убийства Магнитского нет. При этом Биддер подчеркивает, что юрист, "бесспорно, остается жертвой, с которой произошла ужасная несправедливость".

О неточностях

Особое внимание в статье уделяется вопросу, насколько законны санкции против России, которые были введены в США и некоторых других странах в свете смерти Магнитского, и не пошел ли Запад на поводу у Браудера, приговоренного российским судом к девяти годам колонии заочно, как основного распространителя версии о преднамеренном убийстве юриста. Биддер называет его "Blender" - "обманщиком", "человеком, который выдает желаемое за действительность".

Журналист подчеркивает, что Магнитский не был независимым адвокатом, как это представляет на Западе Браудер, но что он вообще не имел юридического образования и работал годами на инвестора. В ходе общения с Браудером в Лондоне Der Spiegel получил "десятки дополнительных документов", которые, якобы, должны были подтвердить версию основателя Hermitage Capital, но "не все выдержали серьезную проверку". Так, Браудер предоставил изданию не обнародованное ранее электронное письмо Магнитского, которое, по его мнению, должно было доказать, что Магнитский по собственной инициативе обратился в российские правоохранительные органы как информатор. На самом деле оно свидетельствует о том, что юрист действовал по указанию одного из адвокатов инвестора.

Der Spiegel изучил доклад российской комиссии, которая при участии правозащитников занималась расследованием смерти Магнитского. В статье приводятся цитаты из интервью одного из авторов доклада, московской правозащитницы Зои Световой, которое она дала журналу летом 2019 года. Как отмечает Биддер, тогда она не считала, что имел место заговор с целью убийства юриста, но говорила в целом о жестокости российских тюрем. "Перед публикацией этого текста она неожиданно изменила свое мнение. И теперь Светова говорит обратное - о том, что "у нее возникло ощущение, как будто его [Магнитского] специально перевели в "Матросскую тишину", чтобы убить", - пишет Биддер.

Не попался ли Запад на удочку обманщика?

Браудер и его люди также ссылались на статью американского журналиста, который беседовал с Магнитским перед арестом. Якобы после ее публикации сотрудники МВД Павел Карпов и Артем Кузнецов, которых Браудер подозревает в причастности к смерти юриста, немедленно задержали его. Но, по словам Биддера, она ничего не объясняет, в ней вообще не упоминаются имена этих людей, да и самого Магнитского.

В качестве еще одного аргумента против версии Браудера журналист приводит письменное обоснование британского судьи, который хотя и отклонил в 2012 году жалобу Карпова о клевете, но назвал основателя Hermitage Capital "рассказчиком", который " ни разу не удосужился подкрепить свои обвинения фактами". Неточности Биддер нашел и в книге Браудера.

Все это, по мнению немецкого журналиста, должно заставить западных политиков более критично относиться к высказываниям Браудера и его роли в истории вокруг Магнитского. Биддер напомнил, что недавно инвестора приняли в Финляндии, на встрече обсуждался вопрос возможного принятия европейских санкций в связи с делом юриста.

"Не попался ли Запад на удочку обманщика?" - задается журналист вопросом.

"Акт Магнитского"

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе - сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах. Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела.