МИД Латвии утверждает, что Конституционный суд страны не запрещал русские частные школы

РИГА, 23 ноября. /ТАСС/. МИД Латвии заявил в субботу, что Конституционный суд Латвии не принимал решения о ликвидации русских частных школ. "Министерство иностранных дел Латвии указывает, что Суд Сатверсме [Конституционный суд] не принимал решения о ликвидации частных школ национальных меньшинств", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

МИД Латвии также выразил "удивление в отношении комментария Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, в котором подвергнуто сомнению решение Суда Сатверсме Латвии о языке обучения в частных учебных учреждениях Латвии".

По словам латвийского внешнеполитического ведомства, "суд в Латвии является независимым и принимает решения независимо от политики". МИД Латвии также выступил с утверждением, что "в Латвии национальные меньшинства имеют намного более широкие возможности освоить родной язык и связанные с культурой предметы, чем национальные меньшинства в России". "Латвия выполняет свои международные обязательства соблюдать права человека", - добавил латвийский МИД.

Комментарий МИД РФ

МИД России 21 ноября призвал международное правозащитное сообщество обратить внимание на "языковой террор", проводимый латвийскими властями в отношении национальных меньшинств в связи с отказом Конституционного суда Латвии удовлетворить иск о сохранении частных школ с преподаванием на русском языке.

Как подчеркивается в комментарии, это политически мотивированное решение лишает русскоязычных жителей Латвии последней возможности получать образование на родном языке, причем за свои собственные деньги. МИД РФ напомнил, что проводимая латвийскими властями политика "языкового террора" неоднократно подвергалась предметной критике со стороны таких авторитетных международных организаций, как Совет Европы (СЕ) и ОБСЕ, в т.ч. их ведущих экспертов - комиссара по правам человека СЕ Дуньи Миятович и верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньера и призвал международное правозащитное сообщество усилить воздействие на латвийские власти в условиях, когда в этой прибалтийской стране сложилась критическая для национальных меньшинств ситуация в языковой сфере.

В российском дипведомстве обратили внимание на то, что "подобная вопиющая дискриминация идет вразрез с обязательствами Латвии в рамках основополагающих международных правовых инструментов". Среди них Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Конвенция о правах ребенка 1989 года, Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 года.

14 ноября Конституционный суд Латвии признал соответствующими основному закону и международным обязательствам республики ограничения на преподавание на языках нацменьшинств в частных школах. Ранее президент Латвии подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.