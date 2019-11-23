Байден заявил, что запросивший данные о его контактах с Киевом сенатор подчиняется Трампу

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден уверен, что запросивший документы о его контактах с властями Украины сенатор Линдси Грэм полностью подчинен действующей вашингтонской администрации. Об этом Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил в интервью журналистам телеканала CNN, которое было показано в субботу.

Грэм, являющийся председателем юридического комитета Сената Конгресса, ранее на этой неделе затребовал у Госдепартамента материалы, которые касаются украинской энергетической компании Burisma. В состав ее руководства входил сын Джозефа Байдена Хантер. Кроме того, сенатор рассчитывает ознакомиться со стенограммами бесед Байдена с прежним президентом Украины Петром Порошенко. Речь идет прежде всего о документах, в которых Байден упоминал расследование деятельности Burisma Генеральной прокуратурой Украины.

Байден подверг Грэма жесткой критике за этот шаг. По его словам, сенатор "сейчас полностью во власти" администрации президента США Дональда Трампа. По словам Байдена, Грэм понимает, что, если он выступит против Трампа, то "столкнется с серьезными трудностями при попытке переизбраться" в Сенат. "Линдси падет так низко, что, думаю, будет жалеть об этом всю жизнь", - добавил бывший вице-президент США.

Байден также выразил уверенность в том, что республиканцы не представили доказательств каких-либо нарушений с его стороны, касающихся контактов с украинской стороной. "Нет ни крупицы доказательств того, что я сделал что-либо неправильно", - сказал он. Байден заострил внимание на том, что его взаимодействие с Украиной ранее не вызывало никаких протестов со стороны Киева или партнеров США из числа государств ЕС.

Соединенные Штаты сотрясает скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала Палатой представителей Конгресса процедуры импичмента в отношении главы администрации США. Эту процедуру запустила Демократическая партия США, контролирующая на данном этапе Палату представителей. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.