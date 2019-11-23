Боливийские депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о проведении новых выборов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламента Боливии приступили к рассмотрению законопроекта о созыве новых выборов главы государства. Об этом нижняя палата парламента объявила в Twitter.

"При наличии необходимого кворума объявляется открытым 208-е заседание для обсуждения законопроекта "Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов", - говорится в публикации. Ранее данный документ был единогласно одобрен Палатой сенаторов.

Законопроект предусматривает назначение новых членов Высшего избирательного суда и региональных комиссий, а также проведение выборов в как можно кратчайшие сроки.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы начали проводить акции протеста по всей стране.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку, и 10 ноября он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и. о. главы государства.

Моралес из-за опасений за свою жизнь направился 12 ноября в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов. Сторонники Моралеса не признают ее, хотя Конституционный суд подтвердил законность передачи власти. По данным правозащитников, с начала протестов в стране погибли около 30 человек, пострадали более 500.