{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

И.о. главы Боливии не подпишет закон, защищающий Моралеса от уголовного преследования

Жанин Аньес заявила о невозможности предоставлять защиту тем, кто обманывал боливийцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноября. /ТАСС/. Временный президент Боливии Жанин Аньес в субботу заявила, что не подпишет закон, предусматривающий защиту экс-главы государства Эво Моралеса от уголовного преследования.

На эту тему
Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"Я приняла ясное и твердое решение, я не буду подписывать этот закон. Мы не можем предоставлять защиту тем, кто обманывал боливийцев, подвергал их преследованию и насмехался над ними", - приводит ее слова газета El Deber.

Ранее партия "Движение к социализму", лидером которой является Моралес, представила в Палате сенаторов законопроект, который предусматривает защиту от уголовного преследования для экс-президента и бывшего вице-президента Альваро Гарсии Линеры. В нем также говорится, что правительство должно предоставить всем бывшим чиновникам право покинуть страну.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Brexit
Reuters: Джонсон пообещает внести в парламент сделку с ЕС до конца года
Агентство приводит выдержки из речи премьер-министра, которую он должен произнести во время представления программы будущего правительства консерваторов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС