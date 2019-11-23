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NYT: министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом

Президент США выступил на стороне Эдварда Галлагера, которого обвиняли в военных преступлениях во время службы в спецназе ВМС, а Ричард Спенсер выражал недовольство вмешательством Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Министр ВМС США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с президентом США Дональдом Трампом относительно наказания обвиненного в преступлениях военного. С таким утверждением выступила газета The New York Times.

По словам источников издания, речь идет об Эдварде Галлагере, которого обвиняли в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, а также демонстрация фотографии с его телом. Галлагера также подозревали в убийстве мирных жителей и угрозах в отношении свидетелей. В июле суд оправдал Галлагера по большей части предъявленных ему обвинений. Командование ВМС США, как отмечает издание, приняло решение исключить Галлагера из спецназа, а также понизить его в звании. Против этого выступил Трамп.

Источники издания отмечали, что Спенсер выражал недовольство вмешательством Трампа и говорил о готовности уйти в отставку. Сам министр, который находится на конференции по безопасности в Галифаксе (провинция Новая Шотландия) опроверг эти утверждения. "Вопреки общему мнению я все еще здесь", - приводит издание его слова. "Я не угрожал, что уйду в отставку", - добавил он.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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