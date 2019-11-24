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Помощник Трампа заявил, что НАТО не хочет конфликта с Россией

Роберт О'Брайен также сообщил, что вопрос о вступлении Украины в альянс сейчас не стоит в повестке
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен AP Photo/Aijaz Rahi
Описание
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен
© AP Photo/Aijaz Rahi

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит в повестке организации, поскольку страна находится в состоянии конфликта с Россией. С таким утверждением выступил в субботу помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен на форуме по международной безопасности в Галифаксе. Трансляция велась на сайте конференции.

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"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это [вступление Украины в альянс] сейчас в повестке, - сказал он, отвечая на вопрос, не пришло ли время пригласить Киев в ряды организации".

"Не думаю, что это привлекательно привести Украину прямо сейчас..., находящуюся в конфликте с Россией, - утверждал помощник главы Белого дома. - Мы не хотим конфликта, войны с Россией. Идея НАТО состоит в том, чтобы предотвратить и сдерживать войну с Россией".

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УкраинаСШАРоссия
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