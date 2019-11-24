Адвокат Трампа уверен, что есть свидетельства причастности Байдена к коррупции на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине. Об этом Джулиани заявил в субботу в эфире телеканала Fox News .

Адвокат отметил, что представлял интересы президента США Дональда Трампа очень успешно. "Я действовал столь эффективно, что раскрыл коррупционную схему, которую вашингтонские средства массовой информации покрывали три или четыре года", - сказал Джулиани.

Он подтвердил, что добивается выдачи американских виз четырем гражданам Украины, которые, по его словам, подтвердят утверждения о причастности Байдена и других демократов к преступлениям. В числе этих лиц бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. По словам Джулиани, Шокин располагает информацией "о масштабной коррупции на Украине, которую скрывали посол [США], Госдепартамент, а ФБР и Минюст не расследовали".

Как сообщил адвокат Трампа, речь идет, в частности, о сведениях об украинской энергетической компании Burisma. В состав ее руководства входил сын Джозефа Байдена Хантер. "Я хочу, чтобы все увидели документы, касающиеся отмывания средств, о переводе $3 млн, которые поступили Хантеру Байдену", - пояснил Джулиани. "У меня есть эти документы", - подчеркнул он.

Джулиани заявил, что также добивается публикации стенограмм бесед Джозефа Байдена с прежним президентом Украины Петром Порошенко. "Из утечек в прессе я знаю, о чем были эти разговоры", - подчеркнул адвокат. Он выразил уверенность в том, что Джозеф Байден предпочел бы избежать публикации этих материалов. "Он пытается всех убедить в том, что ничего не знал о бизнесе своего сына на Украине. Есть десяток способов опровергнуть это", - отметил Джулиани. По его версии, Джозеф Байден просил Порошенко отправить в отставку Шокина, инициировавшего расследование в отношении Burisma.

Позже в субботу Джулиани сообщил в Twitter, что у него в сейфе хранятся документы, "касающиеся того, как семья Байдена в течение четырех десятков лет извлекала финансовую выгоду из его служебного положения". Джулиани заверил, что указанные материалы будут опубликованы, если с ним что-то произойдет.