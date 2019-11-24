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Акции протеста в Гонконге

В Гонконге проходят выборы в райсоветы

Обеспечивать порядок на голосовании будет практически весь 31-тысячный контингент полиции
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© Александр Зюзин/ТАСС

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 ноября. /ТАСС/. Выборы депутатов районных советов начались в воскресенье утром в 18 округах Гонконга. Голосование проходит в условиях повышенных мер безопасности из-за угрозы протестных акций и провокаций со стороны антиправительственных радикалов. Обеспечивать порядок на мероприятии мобилизован практически весь 31-тысячный контингент полиции.

По свидетельству корреспондента ТАСС, побывавшего на одном из избирательных участков в спальном районе Чифу в юго-западной части острова Гонконг, голосование проходит при высокой явке. Перед входом в участок дежурят полицейские в спецснаряжении. "Многие недовольны нынешним политическим климатом и хаосом в Гонконге, поэтому посчитали нужным прийти и отразить свои взгляды", - сказал один из избирателей.

Голосование станет барометром настроений в обществе на фоне продолжающихся здесь с начала лета массовых протестов. В настоящее время ситуация в городе спокойная, новых беспорядков за последние пять дней не отмечено. Это позволило провести выборы в срок, хотя рассматривалась возможность их переноса.

В городе будут действовать более 600 избирательных участков, они закроются в 22:30 (17:30 мск). Избираться будут 452 из 479 депутатов райсоветов, за которых смогут проголосовать свыше 4,1 млн человек. Для участия в выборах зарегистрированы 1090 кандидатов.

До сих пор около 75% мест в райсоветах контролировали проправительственные партии, которые традиционно пользуются поддержкой властей, крупного бизнеса и профсоюзов. После нынешних выборов этот расклад может несколько измениться, хотя наблюдатели считают маловероятным, что оппозиционные кандидаты смогут взять большинство мест.

Хотя депутаты райсоветов напрямую не влияют на политические решения и занимаются вопросами транспорта, экологии, здравоохранения, благоустройства районов, они занимают 117 из 1,2 тыс. мест в коллегии выборщиков, которая избирает главу администрации Гонконга. В ходе предыдущих выборов в райсоветы четыре года назад явка была на уровне 47%. У наблюдателей практически нет сомнений в том, что на этот раз показатель будет гораздо выше.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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