Главы МИД Канады и КНР на саммите G20 предметно обсудили ситуацию с задержанными канадцами

НАГОЯ /Япония/, 24 ноября. /ТАСС/. Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань обсудил ситуацию с задержанными в Китае канадскими гражданами в рамках двусторонней встречи с главой китайской дипломатии Ван И. Об этом он сообщил в субботу журналистам.

"У Канады есть озабоченность [по этому вопросу]", - цитирует его телеканал CBC. При этом Шампань отказался раскрывать какие-либо подробности его беседы с главой МИД Китая. "Но вы можете сделать вывод о том, что это было предметное обсуждение, так как встреча [с Ван И] заняла около часа", - сказал он.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием канадскими правоохранительными органами финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее задержали 1 декабря в аэропорту Ванкувера по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.

Оттава считает арест канадских граждан незаконным.