{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

И.о. главы Боливии подпишет закон о проведении новых выборов президента 24 ноября

Жанин Аньес поблагодарила парламентариев за то, что они одобрили документ, который предусматривает отмену результатов прошедшего 20 октября голосования

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноября. /ТАСС/. Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что подпишет одобренный парламентом страны закон о проведении новых всеобщих выборов в воскресенье.

На эту тему
Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"Завтра в 10:00 (17:00 мск) я подпишу "Закон об особом и временном режиме для проведения всеобщих выборов", одобренный парламентом", - написала она в субботу вечером в Twitter.

Аньес также поблагодарила парламентариев за то, что они одобрили документ, который предусматривает отмену результатов прошедшего 20 октября голосования и назначение новых членов высшего избирательного суда (ВИС) в течение 20 дней со дня вступления закона в силу. В течение двух дней после вступления в должность члены ВИС должны будут назначить дату выборов.

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Голосование проходит на 18748 избирательных участках в стране и 835 участках за рубежом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС