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В ФРГ предложили выдвинуть премьера Баварии единым кандидатом в канцлеры от консерваторов

Депутат Бундестага от баварского Христианско-социального союза Петер Рамзауэр заявил, что Маркус Зёдер "обладает способностями, присущими канцлеру"

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Депутат Бундестага от баварского Христианско-социального союза (ХСС) Петер Рамзауэр предложил выдвинуть премьера Баварии Маркуса Зёдера единым кандидатом в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС на следующих парламентских выборах в 2021 году. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

"Маркус Зёдер обладает способностями, присущими канцлеру, это он показал во время выступления на съезде ХДС", - сказал Рамзауэр. "Я могу себе очень хорошо представить, что ХДС вновь заговорит о нем, возможно, уже к следующим выборам в Бундестаг", - добавил политик.

Христианско-социальный союз - особая региональная партия, учитывая тот факт, что она является частью федерального правительства. Во время выборов ХСС выступает в Баварии, Христианско-демократический союз - во всех других федеральных землях. ХСС и ХДС образуют в парламенте ФРГ единую фракцию. До сих пор от ХСС не было ни одного канцлера Германии.

Сейчас среди консерваторов ведутся острые дискуссии о возможном преемнике Ангелы Меркель на посту главы правительства. Позиции Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ХДС остаются весьма шаткими, одним из препятствий для выдвижения ее кандидатуры от консерваторов на следующих выборах местные наблюдатели считают низкую популярность среди избирателей.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
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