СМИ: девять мирных жителей погибли при ударе ВВС коалиции на западе Афганистана

ТАСС, 24 ноября. Девять гражданских лиц были убиты в результате бомбардировки авиацией международной коалиции, которую возглавляют США, одного из селений в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье афганский телеканал 1TV.

Представители местных властей подтвердили, что налет был совершен ВВС коалиции минувшей ночью у деревни Гайджин. Совет провинции Фарах обратился к центральному правительству в Кабуле с просьбой разъяснить обстоятельства авиаудара и потребовал принять экстренные меры для прекращения подобных инцидентов.

Комментариев со стороны представителей международной коалиции по данному поводу пока не поступало.