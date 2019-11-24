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СМИ: девять мирных жителей погибли при ударе ВВС коалиции на западе Афганистана

Совет провинции Фарах обратился к правительству страны с просьбой разъяснить обстоятельства авиаудара и потребовал принять экстренные меры для прекращения подобных инцидентов

ТАСС, 24 ноября. Девять гражданских лиц были убиты в результате бомбардировки авиацией международной коалиции, которую возглавляют США, одного из селений в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье афганский телеканал 1TV.

Представители местных властей подтвердили, что налет был совершен ВВС коалиции минувшей ночью у деревни Гайджин. Совет провинции Фарах обратился к центральному правительству в Кабуле с просьбой разъяснить обстоятельства авиаудара и потребовал принять экстренные меры для прекращения подобных инцидентов.

Комментариев со стороны представителей международной коалиции по данному поводу пока не поступало.

Теги
АфганистанСША
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