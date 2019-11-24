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Times: численность британской армии могут значительно сократить

По данным издания, численность сухопутных войск планируется уменьшить до 60-65 тыс. человек

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Численность британских сухопутных войск может быть значительно сокращена, а один из двух новейших авианосцев планируется передать в аренду союзникам. О подобных намерениях военного руководства Соединенного Королевства сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.

По ее информации, Лондон намерен продолжать выделять на оборонные цели не менее 2% от своего ВВП, однако численность сухопутных войск планируется уменьшить до 60-65 тыс. человек. Как пишет издание, в предвыборном манифесте, который должен быть представлен позднее в воскресенье лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Борисом Джонсоном, не будет обещания сохранить вооруженные силы в прежнем виде.

Этот пункт был включен в предыдущий манифест, представленный в 2017 году предшественницей нынешнего премьера, Терезой Мэй, когда численность регулярных армейских частей составляла 82 тыс. человек. Впрочем, это обещание все равно не было выполнено, и сейчас этот показатель достигает 73 тыс. военных, пишет издание. Для сравнения, во время войны в Ираке в 2003 году британская армия насчитывала 102 тыс. человек.

Как говорится в статье, дискуссии находятся на начальной стадии в соответствии с указаниями министра обороны Бена Уоллеса генералам урезать свои потребности в соответствии с доступными средствами. В частности, по информации газеты, министр не исключил возможности передачи одного из новейших авианосцев в аренду НАТО или Соединенным Штатам с целью сокращения расходов.

"[Британские] военные ненавидят авианосцы, которые они считают никчемной вещью, но американцы их обожают. Они [британские авианосцы] позволяют сэкономить, потому что для их обслуживания нужен намного меньший экипаж, чем на американских авианосцах", - приводит издание слова источника в вооруженных силах.

16 ноября второй британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в порт приписки Портсмут, где до конца года будет официально включен в состав ВМС Соединенного Королевства. Первый авианосец, Queen Elizabeth, прошел эту процедуру двумя годами ранее, сейчас находится с визитом в США, а его начальная боевая готовность будет достигнута в 2020 году. Каждый корабль водоизмещением в 65 тыс. тонн и длиной в 280 метров обошелся британскому бюджету в £3,1 млрд ($4 млрд по текущему курсу).

Теги
СШАИракВеликобританияДжонсон, БорисМэй, Тереза
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