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Партия Бурджанадзе примет участие в митинге в Тбилиси 25 ноября

Участники митинга будут требовать проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе

ТБИЛИСИ, 24 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единая Грузия - демократическое движение" примет участие в масштабном митинге с требованием проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе у здания парламента в Тбилиси на проспекте Руставели, запланированном на 25 ноября. Об этом сообщила в воскресенье экс-спикер парламента Грузии, лидер партии Нино Бурджанадзе в эфире грузинской телекомпании TV Pirveli.

"Завтра где-то к семи часам (18:00 мск) будет устроено шествие. Мы от площади Республики двинемся к проспекту Руставели, где и продолжится акция. Власть должна понять, что несмотря на то, что оппозиция не идет на провокации, максимально старается не выходить за рамки мирного протеста, это ни в коем случае не означает, что мы недостаточно полноценно боремся или собираемся отступать", - сказала Бурджанадзе.

Уже 26 ноября оппозиция планирует вновь пикетировать парламент, чтобы помешать депутатам провести пленарное заседание. "Если мы не создадим элементарного дискомфорта властям, а ограничимся лишь выкриками и заявлениями, то они ничего не почувствуют. Несмотря на то, что мы не хотели этого, нам приходится стоять на улице в эту неблагоприятную погоду", - добавила она.

 

Протесты в Грузии

 

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой инициативы выступила большая часть мажоритарных депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.

После провала голосования гражданские активисты и оппозиционные политики вышли на митинг у стен парламента, обвинив во всем председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили. Именно он анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания высшего законодательного органа страны. 17 ноября они впервые заблокировали парламент, повесив на ворота цепи с замками.

18 ноября спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов. После разгона оппозиция анонсировала масштабный митинг на 25 ноября, а до этого в течение недели демонстранты вешали замки и цепи, ставшие символом протеста, на ворота госучреждений.

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Грузия
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