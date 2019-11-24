В Иране заявили, что беспорядки стали следствием нейтрализованного за 48 часов заговора

ТЕГЕРАН, 24 ноября. /ТАСС/. Беспорядки последних дней в Иране стали следствием спланированного заговора, который был нейтрализован в течение 48 часов. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Али Фадави.

"Согласно нашей информации, это был очень большой заговор, который рухнул в течение 48 часов", - цитирует Фадави агентство Fars. По его словам, "мир удивляется тому, как удалось нейтрализовать заговор за столь короткий период".

Фадави не уточнил, кто стоит за организацией беспорядков.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в три раза до 30 тысяч риалов (около $0,25) за литр. На 50% (до 15 тысяч риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения.