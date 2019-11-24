Нетаньяху призвал стремящиеся к миру на Ближнем Востоке страны наращивать давление на Иран

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в воскресенье стремящиеся добиться стабильности на Ближнем Востоке страны оказывать "все больше и больше" давления на Иран. Соответствующее заявление он сделал во время еженедельного заседания правительства еврейского государства.

"Я призываю все страны мира, которые хотят добиться мира и стабильности в нашем регионе и во всем мире, объединить силы и оказывать все больше и больше давления на Иран, а также поддерживать Израиль в его действиях, предпринимаемых против его [Ирана] агрессии. Мы [Израиль] предпринимали такие действия ранее и продолжим предпринимать их и в дальнейшем", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия. "Иран атакует не только своих соседей и нас [Израиль], Иран также атакует также своих собственных граждан", - добавил премьер и назвал иранский режим "тиранией, чей характер и истинный облик сейчас раскрываются всему миру".

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

Израильское государственное радио Kan отмечает, что Нетаньяху не стал говорить на заседании правительства о том, какие шаги он собирается предпринимать после решения о предъявлении ему обвинений по трем статьям. 21 ноября генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что решил предъявить премьеру обвинения во взяточничестве по "делу 4000" и мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием еще по двум делам. Премьер в тот же день назвал решение генпрокурора "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и в соответствии с законом".