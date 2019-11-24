{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нетаньяху призвал стремящиеся к миру на Ближнем Востоке страны наращивать давление на Иран

Премьер-министр Израиля назвал иранский режим "тиранией, чей характер и истинный облик сейчас раскрываются всему миру"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в воскресенье стремящиеся добиться стабильности на Ближнем Востоке страны оказывать "все больше и больше" давления на Иран. Соответствующее заявление он сделал во время еженедельного заседания правительства еврейского государства.

"Я призываю все страны мира, которые хотят добиться мира и стабильности в нашем регионе и во всем мире, объединить силы и оказывать все больше и больше давления на Иран, а также поддерживать Израиль в его действиях, предпринимаемых против его [Ирана] агрессии. Мы [Израиль] предпринимали такие действия ранее и продолжим предпринимать их и в дальнейшем", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия. "Иран атакует не только своих соседей и нас [Израиль], Иран также атакует также своих собственных граждан", - добавил премьер и назвал иранский режим "тиранией, чей характер и истинный облик сейчас раскрываются всему миру".

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

Израильское государственное радио Kan отмечает, что Нетаньяху не стал говорить на заседании правительства о том, какие шаги он собирается предпринимать после решения о предъявлении ему обвинений по трем статьям. 21 ноября генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что решил предъявить премьеру обвинения во взяточничестве по "делу 4000" и мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием еще по двум делам. Премьер в тот же день назвал решение генпрокурора "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и в соответствии с законом".

Теги
ИранИзраильНетаньяху, Биньямин
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Ираке
Более 110 человек погибли в ходе акций протеста в Ираке
Министр здравоохранения Джафар Алави сообщил, что среди погибших также есть сотрудники сил безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС