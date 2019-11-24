{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Ираке

Более 110 человек погибли в ходе акций протеста в Ираке

Министр здравоохранения Джафар Алави сообщил, что среди погибших также есть сотрудники сил безопасности
Описание
© REUTERS/Essam al-Sudani

ТАСС, 24 ноября. Свыше 110 человек погибли в ходе столкновений между участниками акций протеста и силами безопасности, которые проходят с начала октября в городах Ирака. Такие данные, как сообщило Иракское информационное агентство (INA), привел министр здравоохранения Джафар Алави.

На эту тему
Ирак бунтует: возвращается ли "арабская весна"?

По его словам, "число погибших [во время антиправительственных выступлений] достигло 111". Алави добавил, что эта цифра включает как "погибших участников акций протеста, так и жертвы в рядах сотрудников сил безопасности".

Он также сообщил, что, согласно проведенному специальной ведомственной комиссией расследованию, в боеприпасах со слезоточивым газом, которые использует полиция для разгона демонстрантов, "отравляющих веществ не обнаружено, а сами гранаты регулярно применяются в учебных целях".

Ранее комиссия по правам человека иракского парламента распространила заявление, в котором указывалось, что за время акций протеста в стычках между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов погибли 319 человек - как мирных граждан, так и полицейских.

Манифестации в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высоким уровнем безработицы среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

Теги
ИракАкции протеста в Ираке
Реклама на ТАСС
Нетаньяху призвал стремящиеся к миру на Ближнем Востоке страны наращивать давление на Иран
Премьер-министр Израиля назвал иранский режим "тиранией, чей характер и истинный облик сейчас раскрываются всему миру"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС