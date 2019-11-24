Более 110 человек погибли в ходе акций протеста в Ираке

ТАСС, 24 ноября. Свыше 110 человек погибли в ходе столкновений между участниками акций протеста и силами безопасности, которые проходят с начала октября в городах Ирака. Такие данные, как сообщило Иракское информационное агентство ( INA ), привел министр здравоохранения Джафар Алави.

По его словам, "число погибших [во время антиправительственных выступлений] достигло 111". Алави добавил, что эта цифра включает как "погибших участников акций протеста, так и жертвы в рядах сотрудников сил безопасности".

Он также сообщил, что, согласно проведенному специальной ведомственной комиссией расследованию, в боеприпасах со слезоточивым газом, которые использует полиция для разгона демонстрантов, "отравляющих веществ не обнаружено, а сами гранаты регулярно применяются в учебных целях".

Ранее комиссия по правам человека иракского парламента распространила заявление, в котором указывалось, что за время акций протеста в стычках между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов погибли 319 человек - как мирных граждан, так и полицейских.

Манифестации в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высоким уровнем безработицы среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент.