Пентагон: США и Израиль нацелены на обеспечение мира и безопасности на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави обсудили в Тель-Авиве военное взаимодействие в регионе Ближнего Востока. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы комитета.

"Стороны обсудили различные вопросы, отражающие взаимную озабоченность, - отметили в комитете. - Генерал Милли подтвердил решение об отношениях с Израилем". "США и Израиль удовлетворены военным сотрудничеством в качестве ключевых партнеров, нацеленных на мир и безопасность в регионе Ближнего Востока", - указывается в тексте.