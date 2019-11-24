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Джонсон опроверг информацию о планах по сокращению численности британской армии

Премьер Великобритании сообщил, что правительство страны будет увеличивать финансирование на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск. Об этом он сказал в воскресенье, отвечая на вопрос журналиста газеты.

"Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов [от ВВП на оборону]. На самом деле мы будем увеличивать финансирование на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет", - сказал премьер-министр, выступая в городе Телфорд (графство Шропшир) на западе страны. Его заявления транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

Как сообщила в воскресенье The Sunday Times, британское правительство с целью экономии расходов намерено уменьшить численность сухопутных войск до 60-65 тыс. человек с нынешних 73 тыс. человек, а один из двух новейших авианосцев - передать в аренду союзникам.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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