Майкл Блумберг заявил о вступлении в президентскую гонку в США

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вступает в президентскую гонку в США. Сообщение об этом он опубликовал в воскресенье на своей странице в Twitter .

"Я баллотируюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку", - отметил он. Блумберг выразил уверенность в том, что ему позволит одержать победу "уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности".

77-летний Блумберг с 2002 по 2013 год занимал должность мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $54 млрд.

Блумберг долгие годы являлся членом Демократической партии, однако перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году, он зарегистрировался в качестве республиканца. В 2009 году Блумберг баллотировался на третий срок уже как независимый политик. В октябре прошлого года он вновь зарегистрировался в качестве демократа.