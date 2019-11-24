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Порошенко заявил, что не обсуждал с Джулиани работу сына Байдена в компании Burisma

Экс-президент Украины подчеркнул, что с 2017 года не общался с Рудольфом Джулиани "ни лично, ни по телефону"
Экс-президент Украины Петр Порошенко AP Photo/Michael Sohn
Описание
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© AP Photo/Michael Sohn

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко не обсуждал с Рудольфом Джулиани вопросы, связанные с семьей Джозефа Байдена и компании Burisma. Об этом он заявил в воскресенье на форуме по международной безопасности в канадском Галифаксе.

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"Абсолютно точно нет. Этого и не могло быть", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего форума. "Я [тогда был] президентом Украины <...> и я не могу себе представить, что кто-то будет вести со мной беседы такого рода", - сказал Порошенко.

По его словам, он встречался с Джулиани всего два раза. "Первый раз, когда он был еще мэром Нью-Йорка <...>. Второй раз мы встречались в октябре или в ноябре 2017 года <...>, и я делал публичное заявление об этой встрече, - продолжил Порошенко. - Мы говорили о солидарности, о росте американской поддержки по проведению реформ [на Украине], поддержке [украинского] финансового сектора и безопасности <...>, и Джулиани пообещал мне повысить уровень нашего сотрудничества". Экс-президент подчеркнул, что с тех пор не общался с Джулиани "ни лично, ни по телефону".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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