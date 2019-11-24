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Палестино-израильский конфликт

В Люксембурге заявили, что Евросоюзу следует признать Палестину независимым государством

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что тем самым Брюссель мог бы выступить противовесом Вашингтону и ближневосточной политике президента США Дональда Трампа

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн высказался за признание Евросоюзом Палестины как независимого государства. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Tagesspiegel am Sonntag.

"Европейский союз должен обсудить, не пора ли всем странам-членам ЕС признать Палестину как государство", - заметил Ассельборн. Тем самым, по его мнению, Брюссель мог бы выступить противовесом Вашингтону и ближневосточной политике президента США Дональда Трампа.

"Мы знаем, как сложно, особенно в Германии, а также во Франции, Бельгии, Нидерландах, Испании и Люксембурге в индивидуальном порядке признать Палестину. Но в рамках европейской инициативы это было бы возможно", - считает политик. "Признание Палестины всем ЕС подало бы сигнал о том, что палестинцы нуждаются в родине, государстве, точно так же, как и израильтяне", - утверждал он.

"Уже сейчас решение проблемы на основе создания двух государств является совершенно неустойчивой конструкцией. Если же израильская поселенческая политика и разрушение домов палестинцев продолжатся, то просто совсем не останется места для палестинского государства", - продолжал глава МИД Люксембурга. "Отказ от соблюдения международного права приведет к тому, что на Ближнем Востоке дополнительно будут находиться как минимум 5 млн беженцев. Это не может быть в интересах Израиля", - подытожил Ассельборн.

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон, признавая "реальную ситуацию на земле", больше не считает наличие еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права. В Израиле приветствовали данное решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

Теги
БельгияПалестинаЛюксембургПалестино-израильский конфликт
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