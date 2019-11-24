{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Советник Трампа сомневается, что Блумберг одержит победу на выборах

Келлиэнн Конуэй со скептицизмом отнеслась к его лозунгу "Восстановить Америку", потому что "Америка уже выбрала строителя"

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Вступивший в президентскую гонку 2020 года от демократов бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вряд ли одержит победу над кандидатом республиканцев действующим президентом США Дональдом Трампом. С таким утверждением выступила старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

На эту тему
Краткий гид по возможным соперникам Трампа в 2020 году

"От демократов по-прежнему участвуют 18 кандидатов, 10 или 12 уже выбыли из гонки, - напомнила она. - Мы не знаем, сможет ли кто-то победить или нет до тех пор, пока они это сделают или нет".

Конуэй со скептицизмом отнеслась к лозунгу Блумберга "Восстановить Америку". "Америка уже выбрала строителя, - сказала она. - Майкл Блумберг был великим мэром Нью-Йорка. Все мои четверо детей родились в Нью-Йорке, когда он был мэром". "Я хочу, чтобы он снова был мэром Нью-Йорка", - прокомментировала сотрудник Белого дома выдвижение Блумберга.

Блумберг в воскресенье официально вступил в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он выразил уверенность в том, что ему поможет одержать победу "уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности".

Теги
СШАТрамп, ДональдБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Сторонники экс-президента Армении собирают подписи с требованием освободить его
Представители общественно-политического движения "Победа" считают, что предъявленные в отношении Роберта Кочаряна обвинения "являются лживыми и носят исключительно политический характер"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС