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Клаус Йоханнис переизбран президентом Румынии на второй срок

Он набрал 66,5% голосов

БУХАРЕСТ, 24 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил в воскресенье во втором туре выборов главы государства в республике, набрав 66,5% голосов. Он выступал кандидатом от Национал-либеральной партии (НЛП).

Данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 (22:00 мск) Румынский институт оценок и стратегии (IRES). Соперник Йоханниса, лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ получила 33,5% голосов.

Явка составила 49,84% зарегистрированных избирателей.

Таким образом, Клаус Йоханнис, по данным экзитпола, переизбран президентом Румынии на следующий пятилетний срок.

Теги
Румыния
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