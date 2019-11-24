Американский конгрессмен заявил, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года в США

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Украинские официальные лица осуществляли вмешательство в президентские выборы 2016 года в США, они нанесли ущерб кампании Дональда Трампа, являющегося сейчас американским лидером. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN Палаты представителей Конгресса США Ли Зелдин (республиканец, от штата Нью-Йорк).

Законодатель констатировал, что разведка США ранее выступала с утверждениями о том, что Россия влияла на американские избирательные процессы. "Кроме того, бесспорно, что были украинцы, которые вмешивались в выборы 2016 года", - добавил Зелдин. По его словам, к этому был причастен бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Законодатель констатировал, что украинская сторона распространила информацию о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта, который в течение нескольких месяцев в 2016 году возглавлял избирательный штаб Трампа. По словам Зелдина, это "содействовало дискредитации" Манафорта.

Зелдин отметил, что Украина имеет отношение к появлению так называемого досье о якобы осуществлявшемся Москвой сборе компромата на Трампа до избрания его президентом. Американский лидер называл досье фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Законодатель подчеркнул, что вмешательство в выборы создает угрозу для национальной безопасности США.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В апреле Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором признавалось, что разбирательство не выявило сговора Трампа с Россией. Сам американский лидер неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.