{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Американский конгрессмен заявил, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года в США

По словам Ли Зелдина, к этому был причастен бывший посол Украины в США Валерий Чалый

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Украинские официальные лица осуществляли вмешательство в президентские выборы 2016 года в США, они нанесли ущерб кампании Дональда Трампа, являющегося сейчас американским лидером. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN Палаты представителей Конгресса США Ли Зелдин (республиканец, от штата Нью-Йорк).

Законодатель констатировал, что разведка США ранее выступала с утверждениями о том, что Россия влияла на американские избирательные процессы. "Кроме того, бесспорно, что были украинцы, которые вмешивались в выборы 2016 года", - добавил Зелдин. По его словам, к этому был причастен бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Законодатель констатировал, что украинская сторона распространила информацию о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта, который в течение нескольких месяцев в 2016 году возглавлял избирательный штаб Трампа. По словам Зелдина, это "содействовало дискредитации" Манафорта.

Зелдин отметил, что Украина имеет отношение к появлению так называемого досье о якобы осуществлявшемся Москвой сборе компромата на Трампа до избрания его президентом. Американский лидер называл досье фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Законодатель подчеркнул, что вмешательство в выборы создает угрозу для национальной безопасности США.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В апреле Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором признавалось, что разбирательство не выявило сговора Трампа с Россией. Сам американский лидер неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
УкраинаСШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Генсек ООН и лидеры общин Кипра обсудят пути возобновления межобщинного диалога
По итогам этой встречи Антониу Гутерриш должен принять решение о том, имеет ли смысл созывать пятистороннюю встречу по кипрскому урегулированию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС