Оппозиционный кандидат лидирует на выборах президента Уругвая

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Кандидат от оппозиционной правоцентристской Национальной партии ("Бланко") Луис Лакалье По лидирует на выборах президента Уругвая. Об этом свидетельствуют официальные результаты, опубликованные в воскресенье после обработки данных с 71,29% участков.

Согласно этим данным, за Лакалье По проголосовали 836 674 человек, за его соперника - кандидата от правящей левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэля Мартинеса - 773 735.

По прогнозам центра изучения общественного мнения Cifra, Лакалье По поддержали 49,4% избирателей, Мартинеса - 46,4%. Компания Opcion, проводящая экзитполы, также отдала победу оппозиционеру. Еще два центра изучения общественного мнения - Factum и Equipos - заявили, что разница в голосах такая небольшая, что необходимо дождаться проверки всех голосов.

В воскресенье в Уругвае прошел второй тур президентских выборов. Для победы кандидату на эту должность необходимо заручиться простым большинством голосов. Всего правом голоса в республике обладают 2 699 980 граждан.