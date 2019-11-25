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Генсек ООН осудил атаку в Кабуле, в которой погиб сотрудник организации

Антониу Гутерриш выразил соболезнования семье погибшего

ТАСС, 25 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил атаку на автомобиль, принадлежащий миссии ООН в Афганистане, в результате которой погиб один из ее сотрудников. Об этом сообщается в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь призывает власти Афганистана приложить все усилия, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности. Он подтвердил приверженность ООН помогать правительству и народу Афганистана в их стремлении к миру и справедливости", - говорится в сообщении.

Антониу Гутерриш также выразил соболезнования семье погибшего сотрудника.

В воскресенье в результате взрыва, прогремевшего в одном из центральных районов Кабула, погиб один сотрудник миссии ООН в Афганистане, Агентство Ariana News также сообщало о пяти пострадавших. Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за происшествие.

Теги
АфганистанГутерриш, Антониу
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