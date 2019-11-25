Ким Чен Ын проверил боеготовность гарнизона острова Чхангриндо в Желтом море

ПХЕНЬЯН, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннёндо. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР осмотрел одну из позиций береговой артиллерии, а затем, поднявшись на наблюдательный пункт, отдал распоряжение провести показательные стрельбы из орудия. "Воины береговой артиллерийской роты демонстративно показали уважаемому высшему руководителю искусство стрельбы, отшлифованное в мирное время, и порадовали его", - подчеркнуло агентство.

По информации ЦТАК, Ким Чен Ын, помимо проверки боеготовности гарнизона, подробно ознакомился с бытом военнослужащих. В частности, лидер КНДР посетил казарму, столовую, продовольственный склад, баню и овощную теплицу. Как отмечает агентство, глава народной республики поручил "упорно вести борьбу за непременное производство и снабжение воинов мясом, яйцами, продуктами морского промысла, грибами и овощами в соответствии с установленными для них нормами питания".

"Уважаемый высший руководитель, осматривая казармы, детально ознакомился с санитарно-гигиеническими средствами, которыми снабжаются воины", - сообщило ЦТАК. По данным агентства, Ким Чен Ын также попросил детально рассказать ему о количестве и качестве поставляемой солдатам питьевой воды и о том, как обеспечивается отопление казармы.

Отмечается, что по итогам визита Ким Чен Ын вручил на память гарнизону острова Чхангриндо бинокль, автомат и пулемет, а также сфотографировался на память с военнослужащими. В инспекционной поездке лидера КНДР сопровождал начальник Генштаба Корейской народной армии Пак Чен Чхон.