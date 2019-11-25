СМИ: Трамп скоро обзаведется советником по юридическим вопросам для кампании 2020 года

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил специалисту по конституционному праву Дженне Эллис стать его юридическим советником в рамках президентской кампании 2020 года.

Об этом сообщает в воскресенье вечером новостной портал Axios. Эллис довольно часто выступает с комментариями на телеканале Fox News и попала в поле зрения главы Белого дома еще более года назад.

"Дональд Трамп впечатлен ее появлением в эфире. Президент дал понять, что хотел предложить ей работу, и команда начала обсуждать ее приглашение в Белый дом", - рассказал один из приближенных главы американской администрации.

По данным портала, Эллис и Трамп месяц назад впервые говорили по телефону. Затем юрист была лично принята президентом. Сама Эллис отказалась комментировать возможное назначение.