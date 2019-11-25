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СМИ: оппозиция получила почти 90% мест на выборах в райсоветы в Гонконге

Голосование прошло при рекордной явке 71%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 ноября. /ТАСС/. Кандидаты от оппозиции одержали убедительную победу на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов районных советов в 18 округах Гонконга. Как сообщила в понедельник радиостанция RTHK, по итогам предварительного подсчета голосов сторонники продемократического лагеря получили 396 из 452 мест (почти 90%).

Таким образом проправительственный блок, ранее контролировавший 75% мест в райсоветах, потерпел беспрецедентное сокрушительно поражение.

Голосование прошло при рекордной явке 71% по сравнению с 47% в ходе предыдущих выборов четыре года назад. Оно стало барометром настроений в обществе на фоне продолжающихся здесь с начала лета массовых протестов, вызванных попыткой продвижения властями законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай.

Хотя нынешние выборы не могут изменить политическую систему Гонконга в целом, они стали серьезной проверкой поддержки населением протестного продемократического движения.

Голосование прошло без эксцессов и нарушений. Для обеспечения порядка был мобилизован практически весь 31-тысячный контингент полиции. Однако протестных акций и провокаций со стороны антиправительственных радикалов не последовало. Обстановка в городе в последние дни спокойная, что позволило провести выборы в срок, хотя рассматривалась возможность их переноса в случае новых беспорядков.

Всего действовало более 600 избирательных участков. Отдать свой голос пришли свыше 2,94 млн из 4,1 млн зарегистрированных избирателей. В выборах участвовало 1090 кандидатов. Борьба шла за 452 из 479 мест в райсоветы. Их депутаты напрямую не влияют на политические решения и занимаются вопросами транспорта, экологии, благоустройства районов. Тем не менее они контролируют 117 из 1,2 тыс. мест в коллегии выборщиков, которая избирает главу администрации Гонконга.

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