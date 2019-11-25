В МИД Китая не потерпят тех, кто угрожает стабильности Гонконга

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Руководство Китая не потерпит тех, кто, по его мнению, угрожает стабильности Гонконга. Об этом заявил в понедельник журналистам в Токио глава МИД КНР Ван И, комментируя итоги выборов в районные советы этого особого административного района Китая.

"Гонконг - это часть территории Китая, - приводит слова министра японский телеканал TBS. - Мы не потерпим тех, кто разрушает стабильность и процветание Гонконга". Ван И, который сейчас находится с визитом в Токио, подчеркнул, что подобные замыслы обречены на провал.

В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что его правительство тщательно следит за ситуацией в Гонконге. "Гонконг, - сказал он на пресс-конференции в Токио, - это крайне важный партнер, мы находимся с ним в тесных экономических отношениях. Для нас важно дальнейшее развитие свободного и открытого Гонконга, существующего в рамках принципа одна страна - две системы".

Кандидаты от оппозиции одержали убедительную победу на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов районных советов в 18 округах Гонконга. По итогам предварительного подсчета голосов сторонники демократического лагеря получили 396 из 452 мест (почти 90%). Таким образом, проправительственный блок, ранее контролировавший 75% мест в райсоветах, потерпел беспрецедентное сокрушительно поражение.

Нынешние выборы не могут изменить политическую систему Гонконга в целом, однако они стали серьезной проверкой поддержки населением протестного демократического движения, которое сотрясает этот автономный район с начала лета.