Участники саммита ОДКБ в Бишкеке обсудят более 20 вопросов

БИШКЕК, 25 ноября. /ТАСС/. Участники предстоящего в столице Киргизии заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят более двух десятков вопросов, касающихся укрепления коллективной безопасности. Об этом заявил в понедельник в Бишкеке на пресс-конференции заведующий отделом внешней политики аппарата главы киргизского государства Данияр Сыдыков.

"Во время заседания в общей сложности планируется обсуждение 21 вопроса, которые относятся к обеспечению коллективной и региональной безопасности", - сказал он.

По его словам, в предстоящей в Бишкеке встрече примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении.

"Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 28 ноября", - отметил Сыдыков.

Он предупредил, что в связи с проведением встречи высокого уровня 27-28 ноября в целях безопасности будет ограничено движение автотранспорта по некоторым центральным улицам столицы Киргизии.