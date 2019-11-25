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Токио выступает за укрепление ядерного потенциала США

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, это реалистичный и верный подход к обеспечению безопасности Японии

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии выступает за поддержание и укрепление военного потенциала США, включая их ядерные силы.

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Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, комментируя слова Папы Римского Франциска об аморальности использования атомной энергии в военных целях.

"Сохранение и укрепление сил сдерживания США, включая ядерное оружие, - это реалистичный и верный подход к обеспечению безопасности нашей страны", - сказал генсек кабинета. Он подчеркнул при этом, что Токио разделяет стремление к уничтожению ядерного оружия. "Нужно продвигать ядерное разоружение, - отметил Ёсихидэ Суга, - правильно реагируя при этом на угрозы в отношении нашей безопасности".

Папа Римский Франциск во время посещения в воскресенье Парка мира в Хиросиме назвал аморальным как использование атомной энергии в военных целях, так и обладание ядерным оружием.

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