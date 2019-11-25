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Акции протеста в Гонконге

Власти Гонконга заявили, что уважают итоги выборов в райсоветы

В результате прошедшего в воскресенье голосования, представители оппозиции одержали уверенную победу

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Гонконга уважают результаты выборов депутатов районных советов, на которых уверенную победу одержали представители оппозиции. Об этом в понедельник заявила глава местной администрации Кэрри Лам.

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"Правительство Специального административного района Гонконг уважает результаты выборов", - сказала она. Лам признала, что существуют различные мнения и интерпретации их итогов, которые в том числе могут указывать на отражение недовольства людей текущей политической ситуацией и наличие глубоких проблем в обществе. "Власти будут прислушиваться к мнению общественности самым серьезным образом", - подчеркнула она.

Вместе с тем Кэрри Лам выразила удовлетворение тем, что выборы прошли "в мирной, спокойной и организованной обстановке", несмотря на все сложности. Глава исполнительной власти отметила, что явка была на высоком уровне и достигла 71,2%.

На состоявшихся в воскресенье здесь выборах убедительную победу одержали кандидаты от оппозиции. Они получили почти 90% мест в районные советы в 18 округах Гонконга. Проправительственный блок, ранее контролировавший 75% мест в райсоветах, впервые потерпел сокрушительно поражение.

Голосование отразило настроения в обществе на фоне продолжающихся с начала лета массовых протестов, вызванных попыткой продвижения властями законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай. Хотя нынешние выборы не могут изменить политическую систему Гонконга в целом, они стали серьезной проверкой поддержки населением протестного движения.

Всего в городе действовало более 600 избирательных участков. В выборах участвовало 1090 кандидатов. Борьба шла за 452 из 479 мест в райсоветы. Их депутаты напрямую не влияют на политические решения и занимаются вопросами транспорта, экологии, благоустройства районов. Тем не менее, они контролируют 117 из 1,2 тыс. мест в коллегии выборщиков, которая избирает главу администрации Гонконга.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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