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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Заседание комиссии по ядерной сделке на уровне замминистров пройдет 6 декабря

Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, скорее всего, встреча состоится в Вене

ТЕГЕРАН, 25 ноября. /ТАСС/. Заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел запланировано на 6 декабря. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"6 декабря пройдет заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел при участии Ирана и стран "4+1" [РФ, Великобритания, Германия, Китай и Франция]", - цитирует его агентство ISNA. По словам Мусави, "вероятнее всего, оно пройдет в Вене".

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки.

Будущее этой договоренности оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В новость были внесены изменения (11:01 мск) - добавлены подробности.

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АвстрияСШАИранГерманияВеликобританияКитайФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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