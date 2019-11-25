Плебисцит по мажоритарной системе выборов в Грузии пройдет в 2020 или 2021 году

ТБИЛИСИ, 25 ноября. /ТАСС/. Плебисцит по вопросу перехода со смешанной на мажоритарную систему парламентских выборов в Грузии пройдет в 2020 или 2021 году. Об этом заявил в понедельник на брифинге генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе.

"В парламенте есть группа мажоритариев, которые выступают с инициативой перехода на мажоритарную систему выборов. В результате консультаций мы убедили их в том, что к выборам 2020 года мы не сможем рассмотреть ни одну новую инициативу, но мы договорились, что они продолжат работу в этом направлении, но с тем условием, что вопрос избирательной реформы будет вынесен на всеобщее народное голосование [плебисцит] в день парламентских выборов 2020 года или местных выборов 2021 года", - сказал Каладзе.

Идея перехода на мажоритарную систему выборов принадлежит депутату парламента от "Грузинской мечты" Дмитрию Хундадзе. Разговоры о смене избирательной системе в Грузии ведутся с момента распада СССР. Тема получила новое развитие после того, как 14 ноября парламент не поддержал инициативу по переходу на пропорциональную систему выборов в 2020 году. За законопроект проголосовал 101 депутат из 113 необходимых. В основном против изменений выступили мажоритарии от правящей партии.

Отказ от перехода на пропорциональную систему выборов привел к масштабным акциям протеста в Тбилиси у парламента. Оппозиция и представители гражданского общества в минувшее воскресенье заблокировали входы в здание законодательного органа и отказывались впускать туда депутатов до повторного рассмотрения законопроекта. Все завершилось тем, что в понедельник спецназ разогнал митингующих и открыл парламент для депутатов.

В настоящее время парламент Грузии избирается по смешанной системе. Из 150 депутатов 77 избираются по пропорциональному списку, а 73 - по мажоритарному. Очередные парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре 2020 года. Они должны состоятся по смешанной системе с трехпроцентным избирательным порогом. Уже в 2024 году парламент будет избран лишь по пропорциональной системе с пятипроцентным избирательным барьером. Кроме того, в 2024 году партиям будет запрещено объединяться в блоки и единым фронтом идти на выборы.

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