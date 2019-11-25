СМИ: Турция начинает испытания радиолокационных систем С-400 в районе Анкары

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Турецкие военные начнут в понедельник испытания радиолокационных систем приобретенных у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на военные источники.

По данным телеканала, тестовые испытания начнутся в понедельник и будут проводиться вблизи Анкары. Для этого в воздух будут подняты различные воздушные судна, в том числе истребители F-16. Турецкие специалисты хотят проверить установление связи между ЗРС и самолетами.

CNN Turk отмечает, что испытания начнутся в понедельник приблизительно в 14:00 мск и будут продолжены завтра. Для них задействована авиабаза Мюртед.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.