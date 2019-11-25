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Акции протеста в Гонконге

В Пекине прокомментировали победу оппозиции на выборах в райсоветы Гонконга

Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти страны поддерживает главу административного района

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Центральные власти КНР выражают поддержку главе администрации Гонконга Кэрри Лам в руководстве городом и наведении порядка. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник прокомментировал итоги выборов депутатов районных советов, на которых уверенную победу одержали представители оппозиции.

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"Центральное правительство Китая решительно поддерживает главу этого специального административного района КНР Кэрри Лам в руководстве городом согласно законодательству", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

"Мы также выражаем решительную поддержку мерам полиции по остановке насилия и восстановлению порядка, а также судебным органам города в привлечении к юридической ответственности виновных в актах насилия и других преступлениях", - добавил дипломат.

На состоявшихся в воскресенье здесь выборах убедительную победу одержали кандидаты от оппозиции. Они получили почти 90% мест в районные советы в 18 округах Гонконга. Проправительственный блок, ранее контролировавший 75% мест в райсоветах, впервые потерпел сокрушительно поражение.

Голосование отразило настроения в обществе на фоне продолжающихся здесь с начала лета массовых протестов, вызванных попыткой продвижения властями законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай. Хотя нынешние выборы не могут изменить политическую систему Гонконга в целом, они стали серьезной проверкой поддержки населением протестного движения.

Всего в городе действовало более 600 избирательных участков. В выборах участвовало 1090 кандидатов. Борьба шла за 452 из 479 мест в райсоветы. Их депутаты напрямую не влияют на политические решения и занимаются вопросами транспорта, экологии, благоустройства районов. Тем не менее, они контролируют 117 из 1,2 тыс. мест в коллегии выборщиков, которая избирает главу администрации Гонконга.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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