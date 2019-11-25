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На юге Африки начались учения кораблей России, Китая и ЮАР

Россия на учениях представлена военно-морской группой во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов"
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Описание
© Макарчев Виталий/ТАСС
© Макарчев Виталий/ТАСС
© Макарчев Виталий/ТАСС

КЕЙПТАУН, 25 ноября. /ТАСС/. Первые в истории совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР начались в понедельник на юге Африки. Их открыл совместный парад экипажей кораблей трех стран на центральной набережной города Кейптауна.

На торжественной церемонии присутствовали представители приглашенных и аккредитованных СМИ, включая корреспондента ТАСС.

"С началом первых совместные учений кораблей ЮАР, РФ и КНР мы открываем новую и важную страницу в мировой морской истории, - заявил принимавший парад южноафриканский генерал Густав Латэхен. - Нынешние учения призваны способствовать повышению уровня безопасности в таком стратегически важном регионе мира, как юг Африки".

Выступивший на торжественной церемонии российский контр-адмирал Владимир Земсков подчеркнул, что первые в истории совместные российско-китайско-южноафриканские учения являются важным этапом в развитии стратегических отношений между тремя странами. "Мы приступаем к отработке совместных действий по обеспечению безопасности судоходства в важнейшей части мира, - сказал он. - Проводимые учения имеют в качестве главной задачи организацию совместной работы в районе побережья Южной Африки. Они позволят распространить полученный здесь опыт на другие регионы, дадут возможность решать задачи любой сложности в любой части мирового океана".

Контр-адмирал также указал на важность стратегического морского партнерства между Россией и Китаем. "Я подчеркну, что наша главная цель в этом партнерстве является обеспечение безопасности на всем пространстве мирового океана и противодействие общим угрозам", - отметил Земсков.

Маневры у мыса Доброй Надежды

Россия на учениях представлена военно-морской группой во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов". В нее входят также средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406. В минувшее воскресенье они вошли под раскаты артиллерийского салюта в порт Кейптауна и пришвартовались в его центральной части.

От ЮАР в учениях задействованы фрегат "Аматола" и корабль поддержки "Дракенсберг", от ВМС Китая - фрегат проекта 054А "Вэйфан" с управляемым ракетным оружием. Учения получили кодовое название "Мози", что на одном из государственных языков ЮАР - сесото - означает "дым".

"С началом учений штабы трех стран сразу же приступают к серьезной работе для уточнения стратегии и тактики совместных действий на море", - заявил ТАСС официальный представитель ВМС ЮАР капитан 3-го ранга Глейлинг ван ден Берг. Параллельно, по его словам, экипажи проведут на берегу занятия, которые включают физическую и строевую подготовку, а также рукопашный бой.

В среду начнется вторая часть учений, когда корабли выйдут в открытый океан для практических действий. Они пройдут у мыса Доброй Надежды. Завершатся учения 30 ноября.

Мыс Доброй Надежды и расположенный поблизости Кейптаун находятся в ключевом районе мире, где встречаются два океана - Атлантический и Индийский. Здесь проходят важнейшие морские и торговые пути из Европы, Африки и Азии.

Нынешние учения трех стран имеют самый высокий приоритет для его участников. Ранее в районе мыса Доброй Надежды планировалось провести военно-морские учения ЮАР с Францией, а затем с Германией. Однако они перенесены на будущий год и срок обоих учений еще не согласован.

Теги
ЮАРРоссияКитай
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