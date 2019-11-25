Совет ЕС утвердил новый состав Еврокомиссии без кандидата от Великобритании

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил новый состав Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая должна начать работу с 1 декабря. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Брюсселе заявлении Совета ЕС. Великобритания, которая должна покинуть Евросоюз с 31 января 2020 года так и не представила Брюсселю своего кандидата. Окончательно утвердить новый состав ЕК теперь должен Европейский парламент, который проголосует за него 27 ноября на пленарной сессии в Страсбурге.

"Совет утвердил сегодня список лиц, предложенных для назначения в состав Еврокомиссии до 31 октября 2024 год (срок полномочий Еврокомиссии - пять лет - прим. ТАСС). Это открывает возможность для голосования в Европарламенте для утверждения полного состава ЕК", - говорится в документе.

Великобритания, которая, согласно Лиссабонскому соглашению, должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года - ровно через 24 месяца после подачи в Европейский совет письменного заявления о выходе, не смогла этого сделать из-за острых разногласий среди политической элиты страны. Лондон получил уже три отсрочки, последняя заканчивается 31 января. До этого момента, формально Великобритания остается полноправным членом ЕС со всеми правами и обязанностями, включая обязанность назначить собственного еврокомиссара в состав новой Еврокомиссии. Однако Лондон этого не сделал, и теперь институты ЕС готовят юридическое обоснование, которое позволит сделать для Лондона еще одно исключение и избежать юридического кризиса с назначением новой Еврокомиссии.

Затянувшееся назначение

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен не смогла приступить к работе 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил в сентябре и октябре кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов. В результате эти страны выдвинули новых кандидатов в состав ЕК. Ими стали венгерский дипломат Оливер Вaргейи, экс-министр экономики и финансов Франции Тьерри Бретон и европарламентарий от Румынии Алина Вэлян.

Пока новая Еврокомиссия не будет утверждена, прежний состав ЕК под председательством Жан-Клода Юнкера будет продолжать исполнять свои полномочия, которые формально истекли 31 октября. Хотя в Еврокомиссию назначаются по одному представителю от каждой страны ЕС, еврокомиссары не должны представлять там национальные интересы своих государств, а работать на благо всего Евросоюза, выполняя функции, аналогичные министерским в национальных правительствах.