Глава МИД Непала передал приглашения на имя Путина, Медведева и Лаврова посетить Катманду

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали сообщил, что передал от руководства страны приглашения на имя президента России Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы МИД РФ Сергея Лаврова посетить Катманду с визитом.

"Мы передали приглашение от имени премьер-министра и президента страны в адрес Путина и Медведева посетить Непал, а также пригласили Лаврова посетить при первой возможности Катманду, - сказал в понедельник непальский министр по итогам переговоров с главой российской дипломатии. - Это полезно для наших отношений в условиях изменяющегося мира, позволит вывести на новый уровень наши двусторонние отношения".