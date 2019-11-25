Непал хочет получить статус полноценного члена ШОС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Непал хотел бы стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы активно участвуем в работе таких организаций, как ШОС, где с 2015 года имеем статус диалогового партнера, - сказал он. - Мы, конечно, хотели бы получить статус полноправного члена, для чего нам потребуется помощь государств-основателей, в том числе и России".

Министр подчеркнул, что в основе внешней политики Непала лежит исключительно мирная философия. "Мы убеждены, что любые противоречия необходимо урегулировать путем диалога и взаимоуважения, именно поэтому участие в ШОС важно для нас", - отметил Гьявали.

По его словам, участие Непала в работе ШОС - это "возможность наладить сотрудничество с ассоциациями, интеграционными объединениями за пределами региона, установить большую стабильность и обеспечить экономический рост".

"Это своего рода продолжение нашей внешней политики за пределами региона, это возможность поделиться нашим, в чем-то уникальным, региональным видением и мировоззрением и научиться чему-то у стран-партнеров, у стран вроде России, Индии, Китая и многих других. - продолжил глава МИД Непала. - Таким образом, спектр наших международных отношений становится богаче, и в этом главная сила такого механизма".

Совместные проекты с РФ

Глава МИД Непала заявил, что страна заинтересована в расширении инвестиционного потенциала страны и приглашает Россию к участию в совместных проектах.

"Катманду и Москва давно работают сообща на многих международных площадках, согласовывая политику ради обеспечения большей стабильности в мире. Мы делаем это, исходя из учета общих интересов", - сказал глава МИД Непала.

По его словам, РФ лидирует во многих областях сотрудничества, в частности в таких сферах, как энергетика. "В будущем необходимо вывести наше сотрудничество на новый уровень и открыть доступ к наиболее обещающим областям экономики - разработке и добыче природных ископаемых, диверсификации энергетики, гидроэнергетики", - отметил он.

Гьявали добавил, что обсудил с Лавровым "вопросы увеличения взаимных инвестиций и налаживания стабильного потока инвестиций".

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