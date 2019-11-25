В Минске готовы обсуждать с Западом реформу избирательного законодательства

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Белоруссия не разделяет негативную оценку состоявшихся в республике парламентских выборов со стороны ОБСЕ, но готова обсуждать с Западом вопросы совершенствования белорусского избирательного законодательства. Об этом заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по итогам встречи с главами МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пеккой Хаависто.

"Я думаю, что мы будем продолжать диалог с нашими европейскими партнерами, с американскими партнерами, в том числе и по вопросам совершенствования избирательного законодательства и избирательного процесса", - отметил Макей.

"Мы абсолютно открыты к диалогу, мы готовы к этому, и я думаю, что в конечном итоге мы найдем точки соприкосновения, взаимопонимания по этой тематике", - сказал глава МИД Белоруссии.

Наблюдатели от ОБСЕ по итогам парламентских выборов в Белоруссии 17 ноября заявили, что они не соответствовали международным стандартам.