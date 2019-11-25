Гендиректор ОЗХО настаивает, что в сирийском городе Дума применялся токсичный химикат

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), расследующая инцидент в сирийском городе Дума в 2018 году по возможному распылению там токсических веществ, сообщила, что "имело место применение или что-то сходное с применением химоружия". Соответствующее заявление сделал в понедельник гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас на открытии Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия.

По его словам, работа экспертов продолжается, окончательного мнения пока нет.

"Работа с САР имеет особую значимость для организации", - заявил Ариас. "Миссия по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии (МУФС) продолжает свою работу и 1 марта опубликовала свой первый доклад в отношении инцидента с возможным использованием точного химиката в качестве химического оружия в апреле 2018 года в Думе, - подчеркнул гендиректор. - Оценка и анализ всей информации, собранной МУФС, позволяет заключить, что применение токсичного химиката в качестве химоружия имело место".

Как следует из слов Ариаса, данный вывод - не результат, достигнутый инструментальным путем с помощью лабораторных исследований, а следствие анализа массива полученной информации экспертами МУФС.

"Любое серьезное расследование заключается в том, что отдельные члены следственной группы высказывают субъективные мнения, но общие выводы должны основывать на объективных фактах, - сказал Ариас. - Секретариат всегда учитывал и учитывает всю информацию, которая им предоставлена, все мнения, которые были высказаны. Выводы доклада по Думе вытекают из этого анализа".

"В то время, как имеются различные мнения на различных дискуссионных форумах, хочу повторить, что я настаиваю на беспристрастном и профессиональном характере выводов, к которым пришла МУФС, - сказал он. - Применение или что-то сходное с применением химоружия имело место, доклад об инциденте, который имел место в Думе, был передан должным образом группе по расследованию и идентификации, которая продолжает свою работу. В настоящее время МУФС изучает 7 инцидентов с предполагаемым применением химического оружия и доложит о своей деятельности в должное время".

Инцидент в Сирии

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля минувшего года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование города, но не нашли там следов применения химоружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции СБ ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет, выпущенных по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

В докладе ОЗХО объемом более 100 страниц, переданном в ООН, отмечалось, что в Думе имело место использование хлора в качестве оружия. Утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха.

Однако в мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены [на месте атаки] вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.